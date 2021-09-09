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Ölümlü trafik kazası

09 Eylül 2021 Perşembe 21:25
Ölümlü trafik kazası

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Lefkoşa Özker Özgür caddesinde yeni açılan MERKEZ LEFKOŞA'ya varmadan hemen Jumbo Market'in önünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. FT 677 plakalı araç demir bariyerlere çarptığı görülüyor. Kazada 4 de yaralı olduğu kaydedildi. Yaralılar Ambulanslar ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza saat 20:00 civarlarında meydana geldi. Ambulans ve polis olay yerinde. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Polis olay yerinde trafiği durdurdu ve alanı şerit içerisine aldı. Polis henüz daha vefat eden kişinin ismini açıklamadı. Diğer yandan kazanın nasıl olduğu ile ilgili de Polis olayın yaşandığı yerde tahkikatını sürdürüyor. Görgü tanıkları KM555 plakalı BEYAZ BMW aracın FT 677 plakalı araca çarptığını belirtiyor. KM555 plakalı BEYAZ BMW araç kazanın olduğu yerden yaklaşık olarak 100 metre ileride duruyor.

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