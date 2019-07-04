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Ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı

Ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
Ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı

Ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı

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İnönü kavşağı'nda dün akşam meydana gelen kazada 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybetmesi sonrasında tutuklanan 17 yaşındaki sürücü Hasan SÜTLÜCELİ bu sabah Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

İnönü kavşağı'nda dün akşam saat 22.00 sıralarında, Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde, Hasan SÜTLÜCELİ (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü köyünden Nergisli köyüne doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attığı tespit edildi.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetoğulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ölümTrafikKazasıInönüNergisli
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