Ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı
OLAY NASIL OLMUŞTU
İnönü kavşağı'nda dün akşam saat 22.00 sıralarında, Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde, Hasan SÜTLÜCELİ (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü köyünden Nergisli köyüne doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attığı tespit edildi.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetoğulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti. (MHA)