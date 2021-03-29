Ölümlü kazanın soruşturması sürüyor

Kamalı Haber

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca TLC 194 plakalı ticari taksi aracı ile üç şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Casim Çapin seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini ifade etti.

Polis, zanlından tahlil için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine de el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına ve ehliyetinin de dava süresinde alınmasına emir verdi.