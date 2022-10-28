Ölümlü kazada karar açıklandı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak
yargılanan sanık Samet Öztep’in aleyindeki davanın kararı dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile
vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın,
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla
kadar hapis cezası ve-veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne
değindi. Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığına,
sabıkasız ve oldukça üzgün olduğunu belirtti. Motosiklet sürücüsünün kazada
hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, müteveffanın kaza anında taktığı kaskın
güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı
yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti.
Barkın, ölümlü kazalarda yakınlarını kaybedenlerin büyük bir acı yaşadığına ve
ölümlü kazaların yaygınlığına değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm
hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini,
iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı. Barkın, ayrıca müteveffanın
kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1
ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı
üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift
kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Samet Öztep, Fuar Alanı önünde
bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara
öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o
esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali
Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin
önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucu motosiklet
sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.