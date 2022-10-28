Ölümlü kazada karar açıklandı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak

yargılanan sanık Samet Öztep’in aleyindeki davanın kararı dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç

Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile

vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın,

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla

kadar hapis cezası ve-veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne

değindi. Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığına,

sabıkasız ve oldukça üzgün olduğunu belirtti. Motosiklet sürücüsünün kazada

hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, müteveffanın kaza anında taktığı kaskın

güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı

yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti.

Barkın, ölümlü kazalarda yakınlarını kaybedenlerin büyük bir acı yaşadığına ve

ölümlü kazaların yaygınlığına değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm

hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini,

iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı. Barkın, ayrıca müteveffanın

kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1

ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı

üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift

kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Samet Öztep, Fuar Alanı önünde

bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara

öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o

esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali

Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin

önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucu motosiklet

sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.