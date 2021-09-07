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Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Girne Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen karanlık, yaya geçidi olmayan ve yayaların geçişini engelleyecek bariyerlerinde bulunmadığı yol üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan maktül Leyla Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada maktüle çarpan araç sürücü Ali Bayırbaşı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Eylül 2021 Salı 16:01
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen karanlık, yaya geçidi olmayan ve yayaların geçişini engelleyecek bariyerlerinde bulunmadığı yol üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan maktül Leyla Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada maktüle çarpan araç sürücü Ali Bayırbaşı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında çift şeritli yolda yolun sol şeridi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin Ali Bayırbaşı yönetimindeki LS 067 plakalı Isuzu marka çift kabin araç ile o esnada anayolun Güney kısmından Kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Leyla WATT'a aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun Kuzey kısmında bulunan kaldırıma çıkıp durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla WATT’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü Ali Bayırbaşı’nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın  zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırması, ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250'şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla WattAli Bayırbaşı
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