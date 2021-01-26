Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanalım ama…
Kapanalım ama…
Ha ikinci iş ha aşı uyanıklığı, zihniyet aynı!
Ha ikinci iş ha aşı...
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Normalleşme için tam kapanma
Normalleşme için tam kapanma
banner376

Ölümlü kaza zanlısı tutuklu yargılanacak

26 Ocak 2021 Salı 19:10
Ölümlü kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Ayhan Kol bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı. Arabulucu, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, araç sürücüsü zanlı Ayhan Kol'un, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan maktul Emrullah Baran'a çarptığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu yaya Emrullah Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanacağını, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride yargılanacağı suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ay aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ayhan KolEmrullah Baran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…
KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…
Gönyeli Belediyesi kararlar aldı
Gönyeli Belediyesi kararlar aldı
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
İşte alınan tüm kararlar!
İşte alınan tüm kararlar!
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı alındı
Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı alındı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim