Ölümlü kaza sanığı Sütlüceli’nin cezası onandı

İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda 2019 yılında meydana gelen ve Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin aldığı 3 yıl hapis cezası kararı istinafta onandı. Kaza tarihinde 17 yaşında olan Sütlüceli, aralarında “Ölüme sebep olma”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma” ve “Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” davalarının olduğu toplam 7 davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.

Yoldan çıkıp takla atmıştı

3 Temmuz 2019 tarihinde 17 yaşındayken sanık Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetiminde bulundurduğu DE 370 plakalı araç ile Mağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında Nergisli köyü istikametine doğru seyrederken sağa virajlanan yola girdiğinde yönetiminde bulundurduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun sağından, sonra yolun solundan yoldan çıkıp 3 takla atması neticesinde bir trafik kazasına neden olmuştu. Kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları almış olduğu yaralardan dolayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.(Kamalı Haber)