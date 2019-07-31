Ölümlü iş kazası

Beylerbeyi’nde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucuisimli şahıs hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.35 sıralarında Beylerbeyi’nde Rüzgarlı Bayır sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. Katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu isminin Hasan TARIK olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti.