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Ölümlü iş kazası

29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Ölümlü iş kazası

29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

24 Şubat 2019 Pazar 13:43
Ölümlü iş kazası

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Gönyeli’de meydana gelen iş kazasında yaklaşık 11 metre yüksekten beton zemine düşen 29 yaşındaki Beyazit Temiz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan Beyazit Temiz (E-29), altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

(TUĞ/SEL)
 

Son Güncelleme: 24.02.2019 16:49
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