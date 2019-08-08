banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99208
ALTIN
262.553
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6235
EURO
6.1176
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Ölümlü bir trafik kazası daha

Kalkanlı-Çamlıbel anayolunda meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetti.

Ölümlü bir trafik kazası daha

Kalkanlı-Çamlıbel anayolunda meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Ölümlü bir trafik kazası daha

Polisin açıklamasına göre, kaza saat 17.00 sıralarında Aydın yönetimindeki CC 278 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucunda sola meyilli virajda yoldan çıkıp, çelik bariyerlere çarpıp, ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelen Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

banner317


 

Son Güncelleme: 08.08.2019 20:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Ctp Gençlikten, Sonuç Odaklı Ve Ucu Açık Olmayan Müzakere Talebi
Ctp Gençlikten, Sonuç Odaklı Ve Ucu Açık Olmayan Müzakere Talebi
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Eğitim Ve Maliye Bakanlıklarında Bazı Daire Müdürleri Değişti
Eğitim Ve Maliye Bakanlıklarında Bazı Daire Müdürleri Değişti
Değirmenlik Çataldere Göleti’nin Su Kapasitesinin Arttırılması Görüşülüyor
Değirmenlik Çataldere Göleti’nin Su Kapasitesinin Arttırılması Görüşülüyor
UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı
UKÜ Çevre Bilimleri doktora programı yeni dönem öğrenci kayıtları başladı
GAÜ’den, KKTC üniversitelerinden mezun olanlara %50 burslu master fırsatı
GAÜ’den, KKTC üniversitelerinden mezun olanlara %50 burslu master fırsatı
Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü
Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”
Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”
Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor
Ktams İle Kamu Sen Yarın Merkezi Cezaevi’nde Eylem Yapıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim