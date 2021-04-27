Ölü olarak kıyıya vuran fokun nekropsisi yapıldı

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, DoğaPark bünyesinde Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsüne bağlı Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen nekropsiye, hastane başhekimi Vet. Dr. Tayfun Çanakcı’nın yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Wayne Fuller ve KKTC Veteriner Dairesi’nden Vet. Dr. Neslihan Öznur katıldı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan (TUDAV) Vet. Dr. Erdem Danyer ile Vet. Hekim Isil Aytemiz Danyer de, nekropsiye çevrimiçi olarak katıldı.

KKTC Çevre Koruma Dairesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot ve Biyolog Sema Karahan Tuncan, KKTC Hayvancılık Dairesi’nden Su Ürünleri Mühendisi Ugur Selin Sencer ile Biyologlar Derneği, KKTC Avcılık Federasyonu, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti temsilcileri de, nekropsiye gözlemci olarak katılım gösterdi.

İlk belirlemelerde hayvanın bulunduğu zaman bir haftadan uzun süredir ölmüş olduğu tespit edildi.

Makroskopik incelemede net olarak ölüm sebebi belirlenememekle birlikte, ölüm nedenini belirlemeye yönelik dokulardaki bozulmanın izin verdiği ölçüde parazitolojik inceleme, bakteriyolojik inceleme, virolojik inceleme ve histopatolojik inceleme için doku örnekleri alındı. Ayrıca DNA izolasyonu ve yaş tayini için örneklemeler yapıldı.

Tam nekropsi raporunun tüm bilimsel incelemeler sona erdikten sonra açıklanacağı bildirildi.