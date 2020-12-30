Olgun “Kıbrıs müzakere süreci seyir defteri” kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

ÖZEL TEMSİLCİ OLGUN “KIBRIS MÜZAKERE SÜRECİ SEYİR DEFTERİ” KİTABINI CUMHURBAŞKANI TATAR’A TAKDİM ETTİ

TATAR:” KKTC’NİN STRATEJİK KONUMUYLA DAHA DA ÖNEM KAZANDIĞI İKİ DEVLKETLİ BİR ÇÖZÜMÜN KARARLI BİR ŞEKİLDE SAVUNULDUĞU BİR DÖNEMDE BÖYLESİNE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMANIN OKUYUCUYLA BULUŞACAK OLMASI ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Kıbrıs sorununda yaşanan önemli gelişmelere ve uzlaşı için yürütülen müzakerelere ana hatlarıyla değinerek kronolojik bir seyir sunan “Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, M. Ergün Olgun’un kapsamlı eserinin Kıbrıs sorununa ışık tutarak, objektif bir düzlemde konunun algılanmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da önem kazandığı, egemen eşitliğe ve iş birliğine dayalı iki Devletli bir çözümün Türk tarafınca kararlı bir şekilde savunulduğu bir dönemde böylesine kapsamlı bir çalışmanın okuyucuyla buluşacak olmasının önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, M. Ergün Olgun’u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

OLGUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun da, yakın yüzyıl siyaset tarihinin en netameli konularından biri olan Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadar hazırlanan tek yanlı ve ön yargılı, sadece belirli bir açıdan, belirli bir tarih aralığında ele alınan çok sayıda yayın, makale ve kitabın bulunduğunu ifade ederek, 384 sayfalık kitabında, kökleri iki yüz yıl öncesine dayanan Kıbrıs sorununun iç yüzünün, bütünlüklü ve objektif biçimde ortaya konulduğunu ifade etti.

KIBRIS MÜZAKERE SÜRECİ SEYİR DEFTERİ

“Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri”, 1960 yılında kurulan iki toplumlu ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak 2020 yılına kadar Kıbrıs sorununda yaşanan önemli gelişmelere ve uzlaşı için yürütülen müzakerelere ana hatlarıyla değinerek kronolojik bir seyir sunuyor.

Objektif gerçekler zemininde değerlendirmelerde bulunulan kitapta ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ışık tutacağı düşünülen değerlendirmeler yer alıyor.

BM müzakere süreci, federal çözüm modeli ve bu modelin Kıbrıs’a uygunluğu, kendi kaderini tayin hakkı, defacto devletler ve uluslararası sistemde KKTC’nin statüsü gibi önemli konular bu değerlendirmelerin temel başlıklarını oluşturuyor.

Olgun’un 384 sayfalık kapsamlı çalışmasında, tarafları Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olan Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs adasının, Doğu Akdeniz’deki fosil yakıt (hidrokarbon) kaynaklarına yakınlığı ve Süveyş Kanalı’na bağlı deniz ulaşım yolları üzerinde olması nedeniyle, uluslararası siyaset zemininde de ilgi odağı halinde olduğunun altı çizilerek bugün halen tanık olunduğu gibi, Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğal gaz kaynaklarının da Kıbrıs’ın önemini artırdığına dikkat çekiliyor.

ERGÜN OLGUN KİMDİR?

Ergün Olgun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’la 1994-1998 yılları arasında Siyasi İşler ve Araştırma Özel Danışmanı, 1998-2005 yılları arasında Müsteşarı ve 2004 BM Kapsamlı Çözüm Planı’nın (Annan Planı) hazırlanarak eşzamanlı referandumlara sunulması sürecinde Müzakere Süreci Teknik Koordinatörü olarak çalıştı.

Ünlü Erenköy Direnişi ile 20 Temmuz 1974 tarihinde Girne-Dağyolu Cephesinde yer alıp ağır yaralanan M. Ergün Olgun, çalışmasında yaygın yaklaşımların dışına çıkıyor.