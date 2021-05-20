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Olgun: “Kapılardan geçişlerin yeniden başlaması çalışmalarında sona gelindi”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla tüm kapılarda geçişlerin yeniden başlamasına yönelik olarak 19 Mart’ta yaptıkları öneri sonrasında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:20
Olgun: “Kapılardan geçişlerin yeniden başlaması çalışmalarında sona gelindi”
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Kıbrıs Türk ve Rum taraflarınca yapılan önerinin yarın toplanacak İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde ele alınacağını ifade eden Olgun, görüşmede Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını beklediklerini belirtti.

“ÇIKACAK SONUÇ ONAY İÇİN İKİ TARAFTA SİYASİ İRADENİN ONAYINA SUNULACAK”

Ergün, çıkacak sonucun 24 Mayıs Pazartesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla iki tarafın Özel Temsilcisi/Müzakereci arasında yapılacak görüşmede ele alınacağını ve onay için iki tarafta siyasi iradenin onayına sunulacağını da açıkladı.

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“Temennimiz bu çok hassas sağlık konusunun politize edilmesinden kaçınılmasıdır” diyen Olgun yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının pandemi koşullarının el verdiği oranda bilimsel verilere dayanarak bir yol haritası oluşturulması yönündeki önerisi doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Komitesi’ne talimat verildiğini ve bu kapsamda Covid-19 öncesi koşullarında, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, belirlenecek kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında bir mutabakat sağlandığını hatırlattı.

Bu çalışmalar devam ederken, Güney Kıbrıs’ta aşırı artan vakalar nedeniyle iki haftalık tam kapanma kararı alındığını, bu durumun 10 Mayıs’a kadar devam ettiğini ve kapılardan geçişlerin başlatılması çalışmalarının sonuç vermesini geciktirdiğini anımsatan Olgun, “Halkımızın da yakından takip ettiği üzere Rum tarafındaki vakalar daha yeni 200 sayısının altına inmiştir” dedi.

Gelinen noktada Covid-19 şartlarının iyileşme sürecine girmesiyle, iki tarafın uygulamakta olduğu önlemler ve mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Olgun, şunları ekledi:

“Sağlık Bakanlığımız geçiş kapılarının tümünün operasyonel hale getirilmesi hususunda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu ve hemen hemen tüm ülkelerde uygulanmakta olan kriterler temelinde hazırlamış olduğu öneri, Rum tarafının hazırlamış olduğu öneri ile birlikte yarın (Cuma) toplanacak İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesince ele alınacaktır. Yapılacak bu görüşmede Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını bekliyoruz.”

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Son Güncelleme: 20.05.2021 15:24
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