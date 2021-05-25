Olgun: “İki tarafça uyumlaştırılmış kurallar kapsamında geçiş kapılarının önümüzdeki hafta açılması hedefleniyor”

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, geçişlerin yeniden başlatılmasına yönelik Kıbrıs Rum tarafıyla uyumlaştırma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Kıbrıs Türk tarafı kapıların geçişlere açılmasına bugünden hazırdır. Kıbrıs Rum liderliğinin değerlendirmesinin ardından iki tarafça uyumlaştırılmış kurallar kapsamında geçiş kapılarının önümüzdeki hafta açılması hedeflenmektedir” dedi.

Sınır geçişlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatlarıyla 19 Mart tarihinden itibaren iki tarafın uygulamalarının uyumlaştırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaları anlattıç

Olgun, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, uyumlaştırılan kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında mutabakatın önceden sağlanmış olduğunu ancak Kıbrıs Rum tarafında bulaşın artması ve sonucunda tam kapanma kararı ile gecikmeler yaşandığını belirtti.



Ergün Olgun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçen hafta yaptığı değerlendirmede, Güney Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre turuncu kategoriye düştüğünü belirlediğini ve bu doğrultuda geçişlerin nasıl olması gerektiğine dair Rum tarafına objektif kriter doğrultusunda bir öneri yapıldığını söyledi. Olgun şöyle devam etti:“Kıbrıs Rum yetkililer önerimizde açıklık getirilmesi gereken noktalar olduğunu ifade ederek bazı sorular sormuşlardır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi derhal toplanarak bu sorulara yanıt vermiş, bu yanıtlar elektronik ortamda Kıbrıs Rum muhataplarına iletmiş ve acil toplantı çağrısı yapmıştır.Bugün yapılması planlanan toplantı, Kıbrıs Rum tarafının biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuna ilişkin yanıtıyla ertelenmiştir. Bahse konu toplantının bu hafta içi ilerleyen günlerde yapılması doğrultusunda Kıbrıs Rum tarafından teyit beklenmektedir.”