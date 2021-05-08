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Olgun Amcaoğlu’nun Anneler Günü mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:15
Olgun Amcaoğlu’nun Anneler Günü mesajı
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Bakan Amcaoğlu “Her günümüzü aydınlatan, hayatımızı anlamlandıran, en kutsal, en değerli varlıklarımızdır onlar… İlk öğretmenimizdir annelerimiz. Kimse anne kadar vefakar, özverili ve anlayışlı olamaz” dedi.

Amcaoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

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“Covid 19 illeti yüzünden bu yıl, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Anneler Günü’nde birçoğumuz, onların sağlıklarını korumak adına, annesine uzaktan seslenmek durumunda kalacak.

Tüm Dünyanın mücadele ettiği bu zorlu süreçte özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. ‘İlk öğretmenimiz’ olan annelerimizin ve bu süreçte bir yandan kendi çocuklarına annelik yaparken, öte yandan evlatlarımızı geleceğe hazırlamak için canla başla çalışan ‘öğretmen annelerimizin’ Anneler Günü’nü ayrıca kutlamak isterim.

Hayatta olan tüm annelere sevgi ve saygılarımı sunarken; hayatta olmayanlara rahmet dileklerimi iletirim.”

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Son Güncelleme: 08.05.2021 21:22
Anahtar Kelimeler:
KktcOlgun AmcaoğluMilli Eğitim Bakanı
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