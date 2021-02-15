Olgun Amcaoğlu: “İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli sefer eklenecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, mevcut sefer sayısına, iki ek sefer daha ekleneceğini duyurdu.

Gazeteci Levent Kutay’ın BRT ekranlarında sunduğu programda açıklama yapan Amcaoğlu, Resmi Gazete’de yarın yayımlanması ve Çarşamba günü yürürlüğe girmesi beklenen karara göre, İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli seferin ekleneceğini kaydetti.

Amcaoğlu, bu sayede adaya gelmek isteyen öğrencilere şans tanınacağını kaydetti.

KKTC’deki üniversitelerde, uygulamalı fakültelerden mezun olacak 17 bin 500 kadar öğrencinin, ister aşı prosedürü isterse de karantinalı giriş yöntemiyle ülkeye gelişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini belirten Amcaoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın NOTAM yayımlayacağını ifade etti.