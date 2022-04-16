banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öldürmek için bıçakladı!
Restorancılar Birliği: Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz!
Erhürman: Sarayönü politikası bu topluma yeterince şey kaybettirdi
DİKKAT! Pazar günü o yollar kapalı olacak
Zeytin ağaçları cayır cayır yandı!
banner405

Öldürmek için bıçakladı!

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.N.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:56
Öldürmek için bıçakladı!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.N.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Özbey huzurda bulunan zanlının 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde ayni yerde sakin zanlnın henüz tespit edilemeyen bir sebepten oda arkadaşını öldürmek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu 31 cm olan bıçağı sırt kısmına bir kez sokmak sureti ile 3 cm uzunluğunda yara açılmasına sebep olup vahim zarara uğratıp ağır bir şekilde yaraladığını aktardı.

Polis konu bıçak emare olarak alındığı ve zanlının derdest emir gereği tutuklanarak müşteki arkadaşının tedavisi Girne YDÜ hastanesinde cerrahi servisinde sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Polis zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Restorancılar Birliği: Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz!
Restorancılar Birliği: Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz!
Erhürman: Sarayönü politikası bu topluma yeterince şey kaybettirdi
Erhürman: Sarayönü politikası bu topluma yeterince şey kaybettirdi
DİKKAT! Pazar günü o yollar kapalı olacak
DİKKAT! Pazar günü o yollar kapalı olacak
Zeytin ağaçları cayır cayır yandı!
Zeytin ağaçları cayır cayır yandı!
Satmaya çalışırken enselendi!
Satmaya çalışırken enselendi!
4 kadın hırsız tutuklandı!
4 kadın hırsız tutuklandı!
Lefkoşa'da korkunç olay!
Lefkoşa'da korkunç olay!
47 Yaşında hayatını kaybetti
47 Yaşında hayatını kaybetti
Son hava durumu raporu!
Son hava durumu raporu!
Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı
Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim