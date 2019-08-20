Öldüresiye dövdüler!

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

19 yaşındaki Hamit Saçar adlı genç önce içecek almaya gittiği mekanın 2 koruması sonra da onların arkadaşları olan 10 kişi kadar genç tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi.

Hamit Saçar’ın çene kemiği kırıldı, hastane yetkilileri gencin çenesinin 45 gün boyunca dikişli olarak kalması gerektiğini söyleyerek bu konuda rapor hazırladılar.

KIBRIS MANŞET’e konuşan Saçar, arkadaşının yanlışlıkla birisine çarpması sonucu önce mekanın korumaları sonra da onların arkadaşları tarafından saldırıya uğradıklarını ifade etti.

Bu arada dayak atan korumalardan birinin bir polis çavuşunun oğlu olduğu ve olayın kapatılma girişiminde bulunulabileceğini iddia ediliyor. Bu nedenle yetkililerin eşitlik ilkesine uyması yönünde çağrılar yapılıyor.