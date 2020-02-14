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Old Plane City Mall’da açıldı

Kıbrıs’a farklı bir soluk getiren City Mall AVM’de; ada da bir ilk olarak uçak konseptli restoran “OLD PLANE” açıldı.

Old Plane City Mall’da açıldı

Kıbrıs’a farklı bir soluk getiren City Mall AVM’de; ada da bir ilk olarak uçak konseptli restoran “OLD PLANE” açıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 11:28
Old Plane City Mall’da açıldı

Açıldığı günden bugüne birçok önemli ismi de misafir eden OLD PLANE, adanın uçak konseptli ilk restoranı

Old Plane, girdiğinizde sizi içine alan sıcak atmosferi ve geniş bir mekan olmasıyla ; özel grup davatleri,şirket toplantıları,doğum günleri kutlamak hatta maç keyfi yapmak içinde alışılmışın dışında bir alternatif.

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Old Plane’nin dekorasyonunda kullanılan uçak figürleri göz zevkinize hitap ederken size servis yapan kişilerin pilot kıyafetleri ile hizmet veriyor olmaları şık ve konseptle tam uyumu yakalıyor.

Old Plane; kahvaltı,çay saati,paylaşımlı tabakları,alkol menüsü ,öğlen ve akşam yemekleri içinde ayrı hazırladığı menüleri ile günün her saatinde keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekan.

Güler yüzlü, hızlı ve titiz hizmet anlayışı ile Old Plane; kısa sürede Mağusalılar’ın kalbini fethetti. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Old Plane City Mall
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