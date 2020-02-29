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Olayla ilgili 2 kişi teminata bağlandı

Gazimağusa’ da faaliyet gösteren ve bir döviz bürosunun ortak işletmecileri olan İran uyruklu FarbodSajadi ve KKTC vatandaşı Muhammet Öztürk,2019 yılı içerisinde ve 28.2.2020 tarihinde 3 kez olmak üzere yasal miktar olan 10000 Euro’ nun üzerinde toplam 80000 Euro parayı tanıdıkları olan A.N vasıtasıyla GKRY de yaşayan İran uyruklu K.Z isimli bir şahsa gönderdikleri gerekçesiyle polis tarafından sorguya alındılar.

Olayla ilgili 2 kişi teminata bağlandı

Gazimağusa’ da faaliyet gösteren ve bir döviz bürosunun ortak işletmecileri olan İran uyruklu FarbodSajadi ve KKTC vatandaşı Muhammet Öztürk,2019 yılı içerisinde ve 28.2.2020 tarihinde 3 kez olmak üzere yasal miktar olan 10000 Euro’ nun üzerinde toplam 80000 Euro parayı tanıdıkları olan A.N vasıtasıyla GKRY de yaşayan İran uyruklu K.Z isimli bir şahsa gönderdikleri gerekçesiyle polis tarafından sorguya alındılar.

29 Şubat 2020 Cumartesi 23:26
Olayla ilgili 2 kişi teminata bağlandı
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Gazimağusa’ da faaliyet gösteren ve bir döviz bürosunun ortak işletmecileri olan İran uyruklu FarbodSajadi ve KKTC vatandaşı Muhammet Öztürk,2019 yılı içerisinde ve 28.2.2020 tarihinde 3 kez olmak üzere yasal miktar olan 10000 Euro’ nun üzerinde toplam 80000 Euro parayı tanıdıkları olan A.N vasıtasıyla GKRY de yaşayan İran uyruklu K.Z isimli bir şahsa gönderdikleri gerekçesiyle polis tarafından sorguya alındılar.

Zanlılar tutuksuz olarak bugün 29.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde para ve kambiyo yasasına aykırı suç ithamıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlandılar.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çangaroğlu şahadetinde emanetçi tarafından sirkat meselesi ile ilgili tahkikat esnasında bu olayın ortaya çıktığına dikkat çekti ve kesin miktarın döviz bürosunda yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağını belirtti.

Zanlı 1 FarbodSajadi in İran uyruklu olup KKTC de çalışma izniyle bulunduğunu, kardeşi dışında diğer ailesinin ve 2 çocuğunun İran’ da yaşadığını belirten Çangaroğlu zanlı 2 nin ise evli ve KKTC vatandaşı olduğunu söyledi.

Zanlıların bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmadığına değinen Çangaroğlu, ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 20000’ er TL nakdi teminat yatırmalarını ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin imza edeceği 100000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlılar aynı gün serbest kaldı. (mha)

Son Güncelleme: 01.03.2020 00:36
Anahtar Kelimeler:
Farbod SajadiMuhammet Öztürk
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