Okullardan Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’e ziyaret

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu ve Gaziköy Anaokulu müdürleri beraberindeki heyetle Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’e ziyarette bulundu.

KARAVEZİRLER

Ziyarette okulların, öğretmenlerin ve eğitimin önemini vurgulayan Karavezirler, “Belediye olarak, gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için eğitime, öğrencilere ve okullara her konuda destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni yılda sağlıklı bir eğitim dönemi geçirilmesini dileyen Karavezirler, “bugünün çocukları ve gençleri, beldemizin geleceğidir” vizyonu ile çalıştıklarını belirtti.