Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Buna göre, bugün itibarıyla 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel pozitif. Öte yandan 559 öğrenci 64 öğretmen ve 2 personel ise temaslı durumunda.

İlköğrertim Dairesi’ne bağlı okullarda 109 öğrenci, 14 öğretmen ve 5 personelin pozitif; 242 öğrenci, 14 öğretmen ve 2 personelin temaslı olduğu kaydedildi.

Genel Orta Öğretim Dairesi’nde ise 52 öğrenci, 3 öğretmen, 5 personelde pozitif vaka tespit edilirken, 218 öğrenci ve 35 öğretmen ise temaslı durumunda.



59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranuı yüzde 0,33 olarak açıklandı.



