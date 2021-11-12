Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Buna göre, bugün itibarıyla 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel pozitif. Öte yandan 559 öğrenci 64 öğretmen ve 2 personel ise temaslı durumunda.
İlköğrertim Dairesi’ne bağlı okullarda 109 öğrenci, 14 öğretmen ve 5 personelin pozitif; 242 öğrenci, 14 öğretmen ve 2 personelin temaslı olduğu kaydedildi.
Genel Orta Öğretim Dairesi’nde ise 52 öğrenci, 3 öğretmen, 5 personelde pozitif vaka tespit edilirken, 218 öğrenci ve 35 öğretmen ise temaslı durumunda.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullardaki pozitifleşme oranuı yüzde 0,33 olarak açıklandı.
Buna göre, bugün itibarıyla 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel pozitif. Öte yandan 559 öğrenci 64 öğretmen ve 2 personel ise temaslı durumunda.