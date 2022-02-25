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Okullardaki güncel koronavirüs tablosu

Milli Eğitim Bakanlığı, 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan dönemde okullardaki koronavirüs tablosunu açıkladı.

25 Şubat 2022 Cuma 14:15
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu

Buna göre bir haftalık sürede, 800 öğrenci, 120 öğretmen ve 11 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı dönemde 53 sınıf vakalar nedeniyle kapatıldı.
Öğrenciler arasındaki pozitif vakaların 206’sı İlköğretim, 494’ü Genel Ortaöğretim 100’ü de Mesleki Teknik Öğretim’e bağlı okullardan.
Öğretmenlerin ise 26’sı İlköğretim, 76’sı Genel Ortaöğretim, 18’i de Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda görev yapıyor. Ayrıca 11 okul personeli de bu süreçte koronavirüse yakalandı.

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Öte yandan İlköğretim Dairesi’nde 27, Genel Orta Öğretim Dairesi’nde 20 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde de 6 sınıf kapatıldı. Kapatılan sınıfların eğitimleri online devam ediyor.
Toplamda bin 646 öğrenci, 64 öğretmen ve 6 peronel de  temaslı durumunda bulunuyor.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre  okullarda pozitifleşme oranı yüzde 1,57 olarak saptandı.
 

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Son Güncelleme: 25.02.2022 14:44
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