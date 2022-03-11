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Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...

Millî Eğitim Bakanlığı, 5-11 Mart tarihlerini kapsayan dönemde okullardaki koronavirüs tablosunu açıkladı.

11 Mart 2022 Cuma 13:15
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu...

Buna göre bir haftalık sürede, 632 öğrenci, 111 öğretmen ve 12 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı dönemde 12 sınıf vakalar nedeniyle kapatıldı.

Öğrenciler arasındaki pozitif vakaların 145’i İlköğretim, 444’ü Genel Ortaöğretim, 43’ü de Mesleki Teknik Öğretim’e bağlı okullardan.

Öğretmenlerin ise 29’u İlköğretim, 72’si Genel Ortaöğretim, 10’u da Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda görev yapıyor. Ayrıca 12 okul personeli de bu süreçte koronavirüse yakalandı.

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Öte yandan İlköğretim Dairesi’ne bağlı 9, Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 2 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 1 sınıf kapatıldı.

Toplamda bin 577 öğrenci, 32 öğretmen ve 3 personel de temaslı durumunda bulunuyor.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 1,27 olarak saptandı. 

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Son Güncelleme: 11.03.2022 13:44
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