Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün itibarıyla ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı olduğunu açıkladı.
Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını duyurdu.
Açıklamaya göre, ilköğretimde 213 öğrenci 10 öğretmen 5 personel pozitif; 232 öğrenci, 31 öğretmen ve 11 personel temaslı durumunda.
Orta ve liselerde 176 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel pozitif; 567 öğrenci, 47 öğretmen ve 11 personel temaslı.
Meslek okullarında 27 öğrenci ve 9 öğretmen pozitif; 78 öğrenci ve 16 öğretmenin temaslı olduğu belirtildi.
Bu tabloya göre, ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı.
Toplam 59 bin öğrenci, öğretmen ve personelin görev yaptığı okullarda pozitifleşme oranının yüzde 0,81 olduğu belirtildi.
|
26 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|
Covid-19 Pozitif
|
Covid-19 Temaslı
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
İlköğretim Dairesi
|
213
|
10
|
5
|
232
|
31
|
Genel Ortaöğretim Dairesi
|
176
|
31
|
7
|
567
|
47
|
11
|
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|
27
|
9
|
0
|
78
|
16
|
0
|
TOPLAM
|
416
|
50
|
12
|
877
|
94
|
22