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Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını duyurdu.

26 Kasım 2021 Cuma 14:00
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün itibarıyla ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı olduğunu açıkladı.

Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını duyurdu.

Açıklamaya göre, ilköğretimde 213 öğrenci 10 öğretmen 5 personel pozitif; 232 öğrenci, 31 öğretmen ve 11 personel temaslı durumunda.

Orta ve liselerde 176 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel pozitif; 567 öğrenci, 47 öğretmen ve 11 personel temaslı.

Meslek okullarında 27 öğrenci ve 9 öğretmen pozitif; 78 öğrenci ve 16 öğretmenin temaslı olduğu belirtildi.

Bu tabloya göre, ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı.

Toplam 59 bin öğrenci, öğretmen ve personelin görev yaptığı okullarda pozitifleşme oranının yüzde 0,81 olduğu belirtildi.

26 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

213

10

5

232

31

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11

Genel Ortaöğretim Dairesi

176

31

7

567

47

11

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

27

9

0

78

16

0

 TOPLAM

416

50

12

877

94

22

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Son Güncelleme: 26.11.2021 15:21
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