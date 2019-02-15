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Okullarda yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor...Pazartesi öğrenciler dersbaşı yapacak..

Okullarda yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor...Pazartesi öğrenciler dersbaşı yapacak..

15 Şubat 2019 Cuma 07:23
Okullarda yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor...Pazartesi öğrenciler dersbaşı yapacak..


Okulların yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor.
31 Ocak’ta karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan yaklaşık 48 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi, 18 Şubat pazartesi yeniden ders başı yapacak.
Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak.
2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.
 

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:39
Anahtar Kelimeler:
Kktc Okullar Yarıyıl Tatili
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