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Okullarda vakalar artıyor!

21 Ocak 2022 Cuma 14:00
Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı güncel covid-19 rakamlarına göre bu hafta 59 sınıf covid vakaları nedeniyle kapatıldı.
Buna göre, İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda bin 222 öğrenci, 222 öğretmen ve 23 personelin pozitif olduğu, toplam 2 bin 28 öğrenci, 84 öğretmen ve 10 personelin temaslı kategorisinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu sonuçlarla birlikte 59 sınıfın kapatıldığı belirtildi.

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Toplamda 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre, okullarda pozitif vaka oranının yüzde 2,31 olduğu belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 21.01.2022 15:27
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