Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda 1237 öğrenci, 157 öğretmen ve 54 personelin pozitif olduğu, toplam 2 bin 565 öğrenci, 27 öğretmen ve 27 personelin temaslı kategorisinde olduğu kaydedildi.



Toplamda 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre, okullarda pozitif vaka oranının %2,45 olduğu belirtildi.