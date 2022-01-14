banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
banner404

Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

14 Ocak 2022 Cuma 14:30
Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda 1237 öğrenci, 157 öğretmen ve 54 personelin pozitif olduğu, toplam 2 bin 565 öğrenci, 27 öğretmen ve 27 personelin temaslı kategorisinde olduğu kaydedildi.

banner341
Açıklamada, bu sonuçlarla birlikte 18 sınıfın kapatıldığı belirtildi.
Toplamda 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre, okullarda pozitif vaka oranının %2,45 olduğu belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 14.01.2022 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Varoluş ve özgürlük mücadelemizin liderinin doğumundan ölümüne öyküsü
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı
Tatar, TVNET canlı yayınına katıldı
Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama
Laboratuvarlar İnisiyatifi'nden açıklama
“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına sahneledi
“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına sahneledi
Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı
Dr. Fazıl Küçük anma töreni ve büst açılışı yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim