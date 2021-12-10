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Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 4-10 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

10 Aralık 2021 Cuma 14:10
Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada toplam 341 öğrencinin, 44 öğretmenin ve 18 personelin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, bin 127 öğrencinin, 71 öğretmenin ve 30 personelin de temaslı olduğunu açıkladı.

Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını yüzde 0.68 olarak duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 4-10 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

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Buna göre, İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 128 öğrenci, 12 öğretmen ve yedi personel; Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda 186 öğrenci, 21 öğretmen 10 personel;  Meslek Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda da 27 öğrenci ve 11 öğretmen ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesine bağlı okullarda 510 öğrenci,  33 öğretmen,  11 personel, Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda 518 öğrenci, 24 öğretmen, 19 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda da 99 öğrenci ve 14 öğretmen de Kovid-19 temaslısı.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 15:13
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