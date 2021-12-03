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Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 27 Kasım-3 Aralık arasında ülke genelinde okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

03 Aralık 2021 Cuma 13:45
Okullarda vakalar artıyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 27 Kasım-3 Aralık arasında ülke genelinde okullarda COVID 19 pozitif öğrenci sayısının 356, öğretmen sayısının 57, personel sayısının 15 olduğunu duyurdu.

Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda 27 Kasım-3 Aralık arasında okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Ülke genelinde okullarda COVID 19 pozitif öğrenci sayısı 356, öğretmen 57, personel 15 olarak açıklanırken, Covid-19 temaslı öğrenci sayısı bin 77, öğretmen sayısı 91 ve personel sayısı 10 olarak açıklandı.

Toplam 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,72 olarak tespit edildi.

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“EN ÇOK VAKA ORTA VE LİSELERDE”

Açıklamaya göre, ilköğretimde 131 öğrenci, 14 öğretmen 4 personel pozitif; 305 öğrenci, 36 öğretmen ve 4 personel temaslı durumunda.

Orta ve liselerde 189 öğrenci, 32 öğretmen ve 10 personel pozitif; 645 öğrenci, 35 öğretmen ve 6 personel temaslı.

Meslek okullarında 36 öğrenci ve 11 öğretmen, 1 personel pozitif; 127 öğrenci ve 20 öğretmenin temaslı olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 14:55
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