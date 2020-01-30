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Okullarda karneler yarın dağıtılacak, öğrenciler yarıyıl tatiline girecek

İlk ve orta dereceli okullarda yarın karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başlayacak. 

Okullarda karneler yarın dağıtılacak, öğrenciler yarıyıl tatiline girecek

İlk ve orta dereceli okullarda yarın karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başlayacak. 

30 Ocak 2020 Perşembe 16:47
Okullarda karneler yarın dağıtılacak, öğrenciler yarıyıl tatiline girecek

İlk ve orta dereceli okullarda yarın karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başlayacak. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 25 bin 171 öğrenci yarın karnelerini alacak.
Öğrenciler, yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi günü çalacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci var. Bunlardan 16 bin 135’i 82 kamu okulunda, 3 bin 853’ü ise 12 özel okulda eğitim görüyor.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var.
Bu öğrencilerin 18 bin 292’si 44 kamu okullarında, 3 bin 502 öğrenci de 10 özel okulda öğrenim görüyor.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 377 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.

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Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.
İLKOKULLARDA YAZ TATİLİ 15 HAZİRAN, ORTA VE LİSELERDE 12 HAZİRAN’DA…
Öğrenciler yaz tatiline ise haziranda girecek. İlkokullarda ikinci dönem 15 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 12 Haziran’da alacak.
SINAVLAR…
İlk basamağı geçen cumartesi yapılan Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) ise 6 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları ise 19-25 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Son Güncelleme: 30.01.2020 19:55
Anahtar Kelimeler:
KarneOkul Tatil
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