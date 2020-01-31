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Okullarda karneler bugün dağıtılıyor...

İlk ve orta dereceli okullarda bugün karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başlıyor.

Okullarda karneler bugün dağıtılıyor...

İlk ve orta dereceli okullarda bugün karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başlıyor.

31 Ocak 2020 Cuma 06:55
Okullarda karneler bugün dağıtılıyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 25 bin 171 öğrenci bugün  karnelerini alıyor.

Öğrenciler, yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci var. Bunlardan 16 bin 135’i 82 kamu okulunda, 3 bin 853’ü ise 12 özel okulda eğitim görüyor.

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Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var.

Bu öğrencilerin 18 bin 292’si 44 kamu okullarında, 3 bin 502 öğrenci de 10 özel okulda öğrenim görüyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 377 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.

Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.

Son Güncelleme: 31.01.2020 10:05
Anahtar Kelimeler:
KktcKarne
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