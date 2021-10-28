Okullarda bu hafta 193 kişi Covid-19 pozitif olarak açıklandı

TEMASLI SAYISI İSE 527...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu hafta okullarda 169 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu duyurdu.Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi tarafından 93 öğrenci, 8 öğretmen ve 3 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından 67 öğrenci, 7 öğretmen, 3 personel ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ise 9 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personel pozitif olarak bildirildi.

Okullardaki temaslı sayısı ise; 470 öğrenci, 49 öğretmen ve 8 personel olmak üzere toplam 527.