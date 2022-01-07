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Okullarda antijen tarama testleri sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullarda dün başlayan genel antijen tarama testlerinin bugün Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, denetimlerin artırıldığını belirtti.

07 Ocak 2022 Cuma 13:00
Okullarda antijen tarama testleri sürüyor

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1400 kişilik öğrenci, öğretmen ve çalışana yapılması planlanan testlerin 09.00 itibarı ile okulda kurulan altı istasyonda başladığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı pandemi yetkilileri ve Okul Pandemi Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılan çalışmada kısa süre içinde elde edilen sonuçlar okul idaresi ile anında paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, antijen testi pozitif sonuç veren veya Covid-19’la bağlantılı olabilecek semptom belirtisi gösteren öğrencilerin, ileri tetkik için PCR testleri sonuçlanana kadar velilerine teslim edildikleri kaydedildi.

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Son Güncelleme: 07.01.2022 13:43
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