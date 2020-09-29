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Okullar Kademeli Olarak Açılıyor… Karantina Uygulaması 1 Kasım’a Kadar Uzatıldı

SAĞLIK BAKANLIĞI, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA EK TEDBİRLER AÇIKLADI

29 Eylül 2020 Salı 15:27
Okullar Kademeli Olarak Açılıyor… Karantina Uygulaması 1 Kasım’a Kadar Uzatıldı
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SAĞLIK BAKANLIĞI, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA EK TEDBİRLER AÇIKLADI

SAĞLIK BAKANLIĞI, OKULLARIN KADEMELİ OLARAK AÇILMASINA, EĞİTİM AMAÇLI TAŞIMACILIĞIN PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASINA, YAKIN TEMASLI SPORLARIN 1 KASIMA KADAR YAPILMAMASINA KARAR VERDİ

ÜNİVERSİTELERİN YÜZ YÜZE EĞİTİM İHTİYACI DUYULAN UYGULAMALI BÖLÜMLERİNDE PANDEMİ KURALLARINA UYMAK ŞARTIYLA EĞİTİM YAPILABİLECEK

Lefkoşa, 29 Eylül 20 : Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusundaki ek tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı Ek Tedbir Kararlarının arasında, karantina uygulamasının 1 Kasım’a kadar uzatılması, okulların kademeli olarak açılması, yakın temaslı sporların 1 Kasıma kadar yapılmaması, üniversitelerin yüz yüze eğitim ihtiyacı duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartıyla eğitim yapılması, eğitim amaçlı taşımacılığın pandemi kuralları çerçevesinde yapılması bulunuyor.

Bakanlığın aldığı kararların tamamı şöyle;

“1. 01 Ekim 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Kasım 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına

2. Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak;

•             01 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A)           Okul Öncesi (5 yaşa kadar) okullarının tam zamanlı olarak

B)           İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

•             05 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A)           İlkokul 3-4 ve 5. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

•             12 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

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A)           Orta okul ve liselerin (6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfların) dönüşümlü olarak başlamalarına

3. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılmalarına

ÜNİVERSİTELER

4.Üniversitelerimizin yüz yüze eğitim ihtiyacı duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına ( sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin ) uymak şartı ile eğitim yapılabilir. Ancak Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.

5.Eğitim amacı ile yapılacak taşımacılığın pandemi kuralları çerçevesinde yapılmasına

SINIF MEVCUDU MAKSİMUM 20…

6.Okullarda ve sınıflarda uygulanacak tedbirler hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ortak hazırlamış olduğu rehber uygulanacaktır. Dönüşümlü eğitim uygulanacak sınıflarda sınıf mevcudunun maksimum 20 kişi ile sınırlandırılmasına ve sınıf düzeninin  sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanacak şekilde planlanmasına

7.Boks, güreş, yakın döğüş ve kempo spor dallarının 01 Kasım 2020 tarihine kadar yapılmamasına

8.Temassız ve az riskli spor kategorilerinin 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlarının başlatılmasına, 15 Ekim 2020 tarihinden sonra Federasyonun uygun göreceği zamanda müsabakaların seyircisiz olarak yapılmasına karar verilmiştir. Tüm sporcuların iç bulaş ve çıkan vaka sayılarına göre PCR testlerinin periyodik olarak tekrarlanmasına

MİTİNG VE KİTLE TOPLANTILARI YAPILMAYACAK

9.Miting ve kitle toplantılarının yapılmamasına

10.Çocuk oyun alanları ve parkların 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılmasına

KAPATILAN İŞYERİ VE EĞLENCE MEKANLARI VAKA SAYILARINA BAĞLI OLARAK 17 EKİMDE AÇILABİLECEK

11.Ülkemizde vaka sayısının azalmasının devam etmesi halinde; 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir. Açılan tüm mekanların önceden yayınlanan kurallara uymakla yükümlü olup ilçe emniyet kurullarının aktif olarak denetlemesine, kurallara uymayan mekanların Ceza Yasa’sı kapsamında haklarında cezai işlem başlatılmasına karar verilmiştir.”

(AK/ÖK)

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