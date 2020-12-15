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Okullar kapatılmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin adaya geri gelmesi adına yetkililerle görüşülerek Şubat ayında tüm şartları zorlayarak yüz yüze eğitime geçilmesini sağlayacaklarını belirtti.

15 Aralık 2020 Salı 13:22
Okullar kapatılmayacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki tüm Koronavirüs önlemlerinin arttırılarak devam edeceğini belirtti.

37 bin üniversite öğrencisinin, yüz yüze eğitime geçmesi adına yetkililerle görüşülerek Şubat ayında tüm şartları zorlayarak yüz yüze eğitime geçmesini sağlayacaklarının altını çizen Amcaoğlu, “Hem kaliteyi arttırıp, hem de devamını sağlamak zorundayız” dedi.

“Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

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Ülke genelinde artan yerel Koronavirüs vakaları ile birlikte dün Bilim Üst Kurulu tarafından yeni önlemler alınmıştı. Amcaoğlu, eğitimin aksamaması için hassasiyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek “Eğitim çok önemli sağlık çok önemli… Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Okulların kapatılmayacağına işaret eden Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Ne ile boğuştuğumuzu ne ile savaştığımızı biliyoruz. Eğitimin önünü tıkamadan devamını sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Bir şeyi yasaklayarak, bir şeyi kapatarak o sorunu aşamazsınız” diyen Amcaoğlu, üzerine gidilerek denetimlerin arttırılması gerektiğine belirtti.

“Programda değişiklik yok”

Yarıyıl tatilinin erkene çekilmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara da cevap veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, programda herhangi bir değişiklik olmadığını, Bilim Kurulu ile istişare içerisinde olduklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluYüz Yüze Eğitim
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