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Okullar açıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim seyreltilmiş yüz yüze olarak bugün başladı..

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:00
Okullar açıldı
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlandı, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılıyor..

Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu’nda 25 Ocak 2021’de uzaktan eğitim 29 Ocak 2021’e kadar sürecek ve sonrası için yeni karar üretilecek. Girne bölgesindeki okullarla ilgili olarak bir sonraki kararı ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu verecek.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitimle ilgili son kararları şöyle: 

“Çatalköy – Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında, alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil)  durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy – Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.
 
Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

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Son Güncelleme: 25.01.2021 06:34
Anahtar Kelimeler:
Kktc OkullarYüzyüze EğitimOnline Eğitim
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