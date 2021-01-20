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“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “yarı yıl tatili ile ilgili karara tüm okulların uyması zorunluluktur” dedi

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:32
“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, “yarı yıl tatili ile ilgili karara tüm okulların uyması zorunluluktur” dedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda 25 Ocak 2021 Pazartesi günü eğitime başlanacağını ve derslerin yüz yüze mi yoksa online olarak mı sürdürüleceğine Cuma günü karar verileceğini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun kararları doğrultusunda, yarı yıl tatilinin uzatıldığını ve bu karara tüm okulların uymasının zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

Pazartesi mutlaka eğitime başlanacak. Gerek devlet, gerekse özel, tüm okulların eğitime aynı gün başlaması zorunluluktur. Bakanlığımız henüz ikinci dönem eğitimini başlatmamıştır. Bugün Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda Eğitim Bakanlığı olarak düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 21 Ocak 2021 Perşembe günü toplanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü kesin olarak başlayacak olan ikinci dönemde, derslerin seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze mi, yoksa online olarak mı devam edeceğine karar verecek. Gereken açıklama da tüm halkımıza, ilgili toplantıdan sonra duyurulacak”.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLUOlgun AmcaoğluMİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI
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