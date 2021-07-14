Okulda unutulan çocuğun üzerine kapıyı kitleyip, gittiler!

( MHA – 14-07-2021 ) İskele Belediyesi'ne ait Yuvam Anakucağı’nda akıl almaz bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz gün öğretmenler mesai bitiminde, okulda hiç çocuk kalmadığını zannederek, bir çocuğu okul içerisinde unutup, üzerine kapıyı kilitleyip okuldan ayrıldılar.

3 yaşındaki minik çocuğun yaklaşık 15-20 dakika içeride mahsur kaldığı annesinin çocuğunu almak için okula gelmesiyle ortaya çıktı.

Anne çocuğunu almak için okula gidince okulun kapalı olduğunu fark etti. Kilitli olan kapıya vurmaya başlayınca sesi duyan çocuk annesini görür görmez daha yüksek sesle ağlamaya başladı.

Kapıyı açamayan anne öğretmenleri aradı ancak ulaşamadı. Son çare olarak Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na telefonla ulaşıldı. En sonunda okulun hademesine ulaşılarak kapının açılması sağlandı.

Olayla ilgili İskele Belediyesi tarafından isimlerinin baş harfleri Ş.H. ve P.K olan iki öğretmenin işlerine son verildiği, öğretmenlerin işine son verilmesinin ise bir çok velinin tepkisine enden olduğu öğrenildi.

Veliler, olayın çok büyük bir ihmal olduğunu ancak öğretmenlerin işlerine son verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.

Öğretmenlerin hatayı bilerek ve de isteyerek yapmadıklarını kaydeden veliler, öğretmenlerin işlerine son verilmesinin bir kez daha gözden geçirilmesini istediler.(MHA)