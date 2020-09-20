banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Okul Öncesi Anaokulu Ve Etüt Merkezleri Yöneticileri: “devletin, Çalışanlarımıza, Kurumlarımıza Ve Biz İş Sahiplerine Sahip Çıkmasını Rica Ederiz”

 

20 Eylül 2020 Pazar 09:24
Okul Öncesi Anaokulu Ve Etüt Merkezleri Yöneticileri: “devletin, Çalışanlarımıza, Kurumlarımıza Ve Biz İş Sahiplerine Sahip Çıkmasını Rica Ederiz”
banner337
banner351

 

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri, endişe ve önerilerini içeren açıklama yaptı ve “devletin, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve biz iş sahiplerine sahip çıkmasını rica ederiz” dedi.

Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri’nin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:

“İçinde bulunduğumuz zor süreçte tüm yetkililerimizin özverili bir şekilde çalışmakta olduklarını taktirle takip etmekteyiz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ve Bakanlar Kurulu’nun Eylül ayı başında yapılan toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Özel Okullar, Etütler ve Okul Öncesi kurumlarının Ekim ayı başına kadar kapatılacağı kararı verilmiştir ve hangi tarihte tekrar ne zaman açılacağı henüz netleştirilmemiştir.”

İş başı yapmak durumunda olan velilerin özellikle küçük yaş grubu çocukları için bakım sağlamak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, okul öncesi kurumlarının kapalı olması sebebi ile, aileler için sadece iki seçenek kaldığı ifade edildi ve şunlar dile getirildi:

“Birincisi, risk grubunda yer alan büyük anne-babalara başvurmak. İkincisi ise, hali hazırda kayıtsız olarak kendi evlerinde veya apartman dairelerinde bakım veren, bulaş önleyici hijyen kurallarını sağlamakta yetersiz kalacak olan bireylere başvurmak durumunda kalmak.

Okul Öncesi ve ilkokul yaş grubu çocukların bakıma ihtiyaç duydukları kaçınılmaz bir gerçektir.

Bizler özel okullar, Ana okullar ve Etüt merkezleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve çocuklarımız için en güvenilir ortamı sağlamak adına gerekli tüm önlemleri ve düzenlemeleri uygulamaya hazırız.

Bizlerin çocuklarımıza, velilerimize ve çalışanlarımıza sahip çıkmak adına fedakârlık yapmaya hazır olduğumuz gibi, Devletimizin de bu süreçte bizlerin sesine kulak vererek birlikte en doğru çözüme ulaşmamıza olanak tanımasını, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve biz iş sahiplerine sahip çıkmasını rica ederiz.

banner341
Bizler; okul öncesi, ana okul ve etüt merkezi yöneticileri olarak sağlığımız için okullarımızı kapalı tutmak durumundaysak yine kapalı olduğumuz mart, nisan ve mayıs aylarından kaynaklanan maddi sorunlarla zorlukla baş etmekte olduğumuzu bilmenizi ve farkında olmanızı isteriz.”

Kurumlarının 1 Ekim 2020’ye kadar kapatılması kararıyla daha da zor bir duruma düşmüş bulundukları kaydedilen Okul Öncesi Anaokulu ve Etüt Merkezleri Yöneticileri’nin yazılı açıklamasında, şöyle devam edildi:

“Böyle devam ettiğimiz takdirde çoğumuzun iş yerlerini kapatma endişesi içerisinde olduğumuzu ve yıllardır emeklerimizle açtığımız kurumlarımızın böylesi kötü bir duruma gelmemesi için devletimizin yardımlarını bizden de esirgememesini talep ediyoruz. Aşağıda sunduğumuz maddelerin tarafınızca değerlendirilmesini ve bizlere mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılmasını rica ediyoruz. Aksi takdirde haklarımızı almak için gerek hukuk gerekse de eylem yoluna başvuracağımızı hem hükümet yetkililerimize hem de kamuoyuna bildirmek isteriz.

1. İş veren ve çalışanların sosyal haklarının devlet tarafından karşılanması

2. Eylül ayı elektrik ve su gibi giderlerin devlet tarafından karşılanması, yine kapalı olduğumuz süreçte sabit ücretlerin alınmaması

3. Eğitim Kurumlarına hibe desteği sağlanması

4. Eylül ayı itibariyle var olan kredi, çek ve diğer borçlarımızın faizsiz olarak ötelenmesi

5. Açılacak dönem içerisinde okullarımızın ilaçlanması konusunda yerel yönetimlerden ve Sağlık Bakanlığı’ndan düzenli olarak destek sağlanması.

6. İşveren ve personele maaş desteği verilmesi

7. Okullarımızın ne zaman açılacağı konusunda net bilgi verilmesi”

(HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz!
Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz!
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 30 Eylül 2020
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi: 30 Eylül 2020
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi 30 Eylül
Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Teslim Tarihi 30 Eylül
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Ulusal Birlik Partisi'ne Katıldı...
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Ulusal Birlik Partisi'ne Katıldı...
Bakan Pilli: 3’ü yerel 22 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli: 3’ü yerel 22 pozitif vakaya rastlandı
Arıklı gazileri minnetle anarak günlerini kutladı
Arıklı gazileri minnetle anarak günlerini kutladı
Oğuz, Gaziler Günü'nü kutladı
Oğuz, Gaziler Günü'nü kutladı
Hava durumu
Hava durumu
Fuar kavşağında ambulansla kamyon çarpıştı
Fuar kavşağında ambulansla kamyon çarpıştı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim