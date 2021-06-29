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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden herhangi bir para talebinde bulunamayacağını vurguladı.

29 Haziran 2021 Salı 13:30
Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” doğrultusunda gelen haberlere yanıt verdi.

“OKUL YÖNETİMLERİ UYARILDI”

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Amcaoğlu, “kayıt parası” adı altında velilerden para talep edilmemesi konusunda tüm okul yönetimlerinin uyarıldığını ifade ederek, velilerin, okul üniformalarını diledikleri şekilde tedarik edebildiklerini, bu konuda okul yönetimlerinin herhangi bir yönlendirme veya para talebinde bulunamayacağını da belirtti.

Amcaoğlu, “kayıt parası talep edildiği” yönündeki tüm şikayetlere bakanlığın kapılarının açık olduğunu ifade ederken, “Devlet okulları velilerden, kayıt parası adı altında talepte bulunamaz, bu konuda çok hassasız” dedi.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 15:20
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluOkul Kayıt Paraları
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