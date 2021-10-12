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“Okul öncesi eğitimde pozitif düşünme ve etkinlik örnekleri” kitabı yayımlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme ve Etkinlik Örnekleri” kitabı yayımlandı.

12 Ekim 2021 Salı 15:00
“Okul öncesi eğitimde pozitif düşünme ve etkinlik örnekleri” kitabı yayımlandı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme ve Etkinlik Örnekleri” kitabı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde yürütülen, “Mutluluk Sanatı: Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Öğretmen ve Anne Eğitimi Projesi” çerçevesinde Doç. Dr. Çağla Gür liderliğinde uzmanlar tarafından yapılan yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda hazırlandı. 

Toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici psiko-eğitim çalışma olarak geliştirilen proje çerçevesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde, bilimsel çerçevede gerçekleştirilen öğretmen ve anne eğitimleri ile ikinci aşamada Okul öncesi, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Sınıf öğretmenliği ve okul yöneticileri ve branş öğretmenleri grupları olmak üzere, gönüllü öğretmenlerden oluşan 4 farklı grupla  yapılan uygulamalı eğitimlerden elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan   “Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme ve Etkinlik Örnekleri” kitabı  basılı ve e-kitap olmak üzere iki farklı formatta yayımlandı. 

Kitabın e-kitap formatına, KKTC’de görev yapan öğretmenler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun web sayfasında yer alan yönergeler doğrultusunda ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Mutluluk Sanatı Projesi Kapsamında güz döneminde pozitif düşünme teorik eğitimleri alan öğretmenler, ikinci aşamada komisyon çalışmaları gerçekleştirmişlerdi.

Doç.Dr.Çağla Gür  rehberliğinde, okul öncesi öğretmenler komisyonunun çalışmalarını kapsayan kitap, pozitif düşünme kapsamında teorik bilgiler ve okul öncesine yönelik pozitif düşünme etkinliklerinden oluşuyor.

GÜR

Doç. Dr. Çağla Gür, kitabın güz döneminde alınan teorik eğitim ve okul öncesi öğretmenler komisyonunun çalışmalarının bir yıllık sürecini özetlediğini ifade etti.

Kitapta geliştirilen her bir etkinliğin belli bir araştırma bulgusu ya da bilimsel bir görüş temel alınarak bu çerçevede planlandığını belirten Gür, komisyon tarafından geliştirilen etkinlikler için yedi alan uzmanından görüş alındığına, etkinliklerin öğrenme ortamlarında öğretmenler tarafından uygulandığına dikkat çekti.

Gür, etkinliklerde Okul Öncesi Eğitim Programının öğrenme çıktılarının temel alındığını belirtti.

Proje sürecinde, etkinliklerin geliştirilerek bu kitabın şekillenmesinde onlarca kişinin emeği söz konusu olduğunu belirten Gür, şu ifadelere yer verdi:

 “Yolculuğumuz boyunca bizi yürekten destekleyen, katkılarını esirgemeyen KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonuna, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesine, Talim Terbiye Dairesine, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne, projenin ilk aşamasında, duyurulması bağlamında katkı sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi ve Gönyeli Belediyesine, her zaman yakınımızda hissettiğimiz UKAMER’e, sponsor olarak destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Elite Hospital’e, etkinliklerin uzman görüşü alınması-değerlendirilmesi aşamasında katkı veren-yapıcı yönlendirmelerde bulunan alan uzmanlarına, öğretmenlerimize, proje asistanlarına ve yayınevi ekibine yürekten teşekkür ediyorum.”

HATİPOĞLU

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, gerek kitaba, gerek projeye yönelik öğretmenler ve ebeveynlerden olumlu geri dönüt aldıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi işbirliğiyle Doç. Dr. Çağla Gür liderliğinde  Pozitif Okullar: Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Projesinin müjdesini veren Hatipoğlu, bu projenin de öğretmen ve ebeveyn eğitimine ve okullarda uygulamalar kapsamında bir proje olacağını, yerel yönetimler ve Elite Hospital’in de projeye destek vereceğini ifade etti.

UZUN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, insanların özellikle pandemi nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilendikleri bir dönemde, pozitif düşünme ve öznel iyi oluşun ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Uzun, “Projede 392 öğretmen hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimlerden geçmiştir. Öğretmenin kendini geliştirmesi çok önem verdiğimiz bir konudur. Toplumları ileriye götüren eğitimdir. Eğitimin de ileriyi gören en önemli yapı taşı öğretmendir. Bu da iyi yetişmiş, kendini geliştiren öğretmenlerle mümkündür; çünkü eğitime ışık tutan öğretmenlerimizdir” dedi.

“Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme Etkinlik Örnekleri Kitabı”nın bu projenin bir meyvesi olarak güzel işler yapıldığını ve birçok emek verildiğini gösterdiğini vurgulayan Cengiz Uzun sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu bağlamda pozitif düşünce ve öznel iyi oluşu kapsayan “Mutluluk Sanatı Projesi”ne emek veren tüm eğitmenlere, katılımcı öğretmenlerimize, ailelerimize ve daha nice isimsiz kahramanımıza teşekkür ederim.”

KARAOKÇU

Proje sürecinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan ve projede büyük emeği bulunan, Komisyonun eski Başkanı Hasan Karaokçu da, dünyayı hem ekonomik hem de psikolojik açıdan olumsuz etkileyen pandemi sürecinin yarattığı olumsuzlukların, gözle görülür şekilde bağımlılıkları da tetiklemeye başlaması karşısında, çocuklar ve toplumun geleceği adına duyarsız kalmalarının söz konusu olamayacağını belirtti.

Karaokçu şöyle konuştu:

“Toplumsal ruh sağlığını gelişmesine acilen katkı yapacak bir kanıta dayalı bilimsel bir proje gerekiyordu. Daha önceki yıl Doç. Dr.Çağla Gür ve ekibiyle yaptığımız toplantılar sonucunda, “Öznel İyi Oluş” Projesi’ni Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliğinde hayata geçirdik. Pilot çalışmanın ardından elde edilen sonuçlar çerçevesinde, bilimsel çözüm odaklı “Mutluluk Sanatı: Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Öğretmen ve Anne Eğitimi Projesi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının da büyük desteği ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde uygulamaya koyduk. Araştırma bulguları ve yapılan analizler ışığında, pozitif düşüncenin gelişmesi adına okul öncesi eğitimde devrim niteliği taşıyan “Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme ve Etkinlik Örnekleri” kitabı hazırlanmıştır.

Geleceğe ışık tutan bu eserin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde örgün eğitimde hayat bulması konusunda tam bir mutabakat sağlanarak, toplumun geleceği adına önemli bir adım atılmıştır.”

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Son Güncelleme: 12.10.2021 15:46
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