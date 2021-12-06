banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru
İşte araç muayene tarihleri!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Larnaka'daki Cami'ye çirkin saldırı!
Yine cami saldırısı!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
banner404
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Kapat

Okul, ofis ve devlet dairelerinde yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek

Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımıyla düzenlenecek. Okul, ofis ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:45
Okul, ofis ve devlet dairelerinde yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 4 Aralık’taki toplantısında özellikle yurt dışındaki öğrencilerin merakla beklediği bir karar daha alındı. Buna göre, hatırlatma dozunu yapmayan kişiler ülkeye girişlerde aşılı kişi olarak değerlendirilecek ancak bu kişiler ülkede aşısız kabul edilecek, Adapass sorgulamasında aşısız olarak değerlendirilecek.  

Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımıyla düzenlenecek.  Açık ve kapalı alanlara, metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak. Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek.

Koronavirüs vakalarındaki artış ve Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde endişeye neden olan yeni varyant Omicron nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 27 Kasım’daki toplantısında da önemli kararlar almıştı.

Covid-19 mutasyonu “Omicron”un görüldüğü Afrika kıtasındaki 6 ülkeden KKTC’ye girişler 29 Kasım itibarıyla durdurulmuştu.

Geldikleri ülkelerin riskine göre, aşısız kişiler artık karantinada kalacak. KKTC’ye gelen yolcuların tümünden 72 saat önce yapılan PCR testi istenecek, sadece yeşil kodlu ülkelerden gelenlerde bu şart aranmayacak.

banner341
Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın koyu kırmızı kodu olan ülkelerden gelen tüm yolcular 10 gün karantinada kalacak.

Kırmızı ve turuncu kodlu ülkelerden gelen aşısız kişiler de karantinaya girecek; karantina süresi 5 ile 7 gün arasında değişecek.

Kırmızı kodlu ülkelerden gelenler aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilere ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak.

Dijital seyahat belgesi uygulaması da 29 Kasım’da başlamıştı. KKTC’ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri kişilerin seyahatten önceki son 72 saat içinde söz konusu belgeyi doldurması gerekiyor.

banner360
Son Güncelleme: 06.12.2021 16:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağırdağda’ki ölümde cinayet şüphesi
Ağırdağda’ki ölümde cinayet şüphesi
GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”
GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”
Erhürman gündemi değerlendirdi
Erhürman gündemi değerlendirdi
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı
Ruso TAK'a konuştu
Ruso TAK'a konuştu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı
3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim