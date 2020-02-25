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Okul bahçesi gölete döndü

Gazimağusa Türk Maarif Koleji okul bahçesi bakımsızlık yüzünden gölet’e döndü.

Okul bahçesi gölete döndü

Gazimağusa Türk Maarif Koleji okul bahçesi bakımsızlık yüzünden gölet’e döndü.

25 Şubat 2020 Salı 11:06
Okul bahçesi gölete döndü
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Okul avlusunda oluşan sazlıklar iki metreyi aştı. 10 metre ilerisinde deniz olmasına rağmen okulda aylardır biriken su bir kanal açılarak denize boşaltıla bilmesine rağmen sorumsuzluk yüzünden okul avlusundaki sazlıklar 2 metreyi geçmiş durumda. Okulda bulunan futbol sahasının aylardır  gölet halinde olduğunu saha direklerinin sular altında olduğu görülüyor. Birçok öğrenci arka avlunun her kış gölete döndüğünü ve hiçbir zaman kış aylarında toprak bir zeminde spor yapamadıklarını dile getirdiler. Öğrenciler okul avlusunda değil dolaşmak sadece ön avluda bulunan betonarme yerde teneffüs saatlerini geçirebiliyorlar. Yetkililerin sular altında kalan okula ne zaman müdahale edilip temizleneceği ve sulardan arındırılacağı ise merak konusu oldu. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimagusa TmkGazimağusa Türk Maarif Koleji Okul Bahçesi
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