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Oktay’dan Töre’ye kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla Zorlu Töre’ye mesaj göndererek tebrik etti. 

17 Mart 2022 Perşembe 17:00
Oktay’dan Töre’ye kutlama

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Oktay mesajında, Töre’nin başkanlığında iki ülke arasındaki dayanışma ruhunun daha da güçlendirecek adımların atılacağına olan inancını ifade etti ve tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine başarı dileklerini iletti. 

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Son Güncelleme: 17.03.2022 18:47
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