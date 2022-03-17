Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla Zorlu Töre’ye mesaj göndererek tebrik etti.
Oktay’dan Töre’ye kutlama
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla Zorlu Töre’ye mesaj göndererek tebrik etti.
17 Mart 2022 Perşembe 17:00
Oktay mesajında, Töre’nin başkanlığında iki ülke arasındaki dayanışma ruhunun daha da güçlendirecek adımların atılacağına olan inancını ifade etti ve tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine başarı dileklerini iletti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.