Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.):Emekli Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve geçen yıl yaşamını yitiren Oktay Feridun, ölüm yıldönümünde anılıyor.
(ÖK)
Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.):Emekli Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve geçen yıl yaşamını yitiren Oktay Feridun, ölüm yıldönümünde anılıyor.
Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.):Emekli Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve geçen yıl yaşamını yitiren Oktay Feridun, ölüm yıldönümünde anılıyor.
(ÖK)