Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.):Emekli Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve geçen yıl yaşamını yitiren Oktay Feridun, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Verilen bilgiye göre, Feridun’un 1. ölüm yıl dönümü vesilesiyle, pazartesi günü, içerisinde bulunulan pandemi süreci de göz önünde bulundurularak, medya ve sosyal medya üzerinden anma yapılacak.

(ÖK)



