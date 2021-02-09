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Oktay, yarın KKTC’ye gelecek....

09 Şubat 2021 Salı 16:15
Oktay, yarın KKTC’ye gelecek....
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ZİYARET KAPSAMINDA TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ MALİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın KKTC’ye gelecek. 
Oktay’ın iki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş  Birliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.
Ziyaret kapsamında Oktay'a TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

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Oktay’ın ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. 
İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlık arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile TC Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.
Ziyaretin ikinci gününde Oktay,  Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.
Oktay’ın ziyaret programının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 18:17
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