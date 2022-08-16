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Oktay, Taçoy'u kabul etti

16 Ağustos 2022 Salı 19:15
Oktay, Taçoy'u kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştü.

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanarak mayıs ayında yürürlüğe giren İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı çerçevesinde, sosyal yardım faaliyetlerini tanıtmak ve saha incelemelerinde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Oktay ile Taçoy arasındaki görüşmede, KKTC'deki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi.

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Son Güncelleme: 16.08.2022 20:14
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