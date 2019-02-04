Oktay Surlariçi'ni gezdi, esnafla sohbet etti

SURLARİÇİ BÖLGESİNDE ESNAFI ZİYARET EDEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.

Tarihi Arasta Çarşısı esnafına hayırlı işler dileyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.

