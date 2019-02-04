Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102255
ALTIN
219.815
DOLAR
5.2144
STERLİN
6.8065
EURO
5.9640
Prof. Dr. Akile Büke'ye bu kıyak kimden?
PROF. DR. AKİLE BÜKE’YE BU...
Banka hesabını boşalttılar
BANKA HESABINI BOŞALTTILAR
Dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti…
KARISINI DARP ETTİ
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
banner282

Oktay Surlariçi'ni gezdi, esnafla sohbet etti

Oktay Surlariçi'ni gezdi, esnafla sohbet etti

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
Oktay Surlariçi'ni gezdi, esnafla sohbet etti

SURLARİÇİ BÖLGESİNDE ESNAFI ZİYARET EDEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.

Tarihi Arasta Çarşısı esnafına hayırlı işler dileyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 20:44
Anahtar Kelimeler:
SurlariçiFuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Akile Büke'ye bu kıyak kimden?
Prof. Dr. Akile Büke'ye bu kıyak kimden?
Oktay KKTC’den ayrıldı
Oktay KKTC’den ayrıldı
ABD Kongresi’nde Kıbrıs raporu: “Zorluğu kanıtlanmış birleşme”
ABD Kongresi’nde Kıbrıs raporu: “Zorluğu kanıtlanmış birleşme”
Banka hesabını boşalttılar
Banka hesabını boşalttılar
Akıncı’dan Lute’a siyasi eşitlik vurgusu
Akıncı’dan Lute’a siyasi eşitlik vurgusu
Denktaş, taziyeleri evinde kabul etti
Denktaş, taziyeleri evinde kabul etti
Sağlık Bakanlığı: “Hedef kanser tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak”
Sağlık Bakanlığı: “Hedef kanser tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak”
16 milyon 537 bin TL süt bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı
16 milyon 537 bin TL süt bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı
Can İbrahimoğlu anısına 13 hastaya forma verildi
Can İbrahimoğlu anısına 13 hastaya forma verildi
Yarın 5 saat elektrik kesintisi var
Yarın 5 saat elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim