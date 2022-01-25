Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.
Oktay, Sucuoğlu'nu kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.
25 Ocak 2022 Salı 22:45
Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.
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