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Oktay, Sucuoğlu'nu kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kutladı.

25 Ocak 2022 Salı 22:45
Oktay, Sucuoğlu'nu kutladı

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Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 25.01.2022 23:19
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